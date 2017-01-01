Правила кормления рыбок

Для кормления рыбок необходимо использовать разнообразные корма, так как рыбки не любят одно яство. Необходимо знать, что сырой корм намного полезнее вареного. Обильно кормит рыбок не стоит. Так как они не успевают съедать всю еду, …
Для кормления рыбок необходимо использовать разнообразные корма, так как рыбки не любят одно яство. Необходимо знать, что сырой корм намного полезнее вареного. Обильно кормит рыбок не стоит. Так как они не успевают съедать всю еду, …
Лес, природа, кто из нас не восхищался этими понятиями? А как приятно в тёплый летний день побродить по первозданному лесу, дыша чистым воздухом. Однако не стоит забывать, что в лесах водятся животные, в том числе …
Основной фактор утраты вида лосей — это браконьерство. Причины исчезновения животных: Изменяются условия жизни животных — деятельность человека. Человек занимает все большее пространство для собственной жизни и для хозяйства. Слишком большая добыча животных: прогресс в …
Волнистые попугайчики уже давно мирно сосуществуют с людьми. Сегодня этим пернатым чирикающим другом в квартире уже никого не удивишь. Считается, что если завести птицу дома, то всегда будет сопутствовать успех и счастье. Главное, правильно выбрать …
Безобидное пушистое животное, которое не занимает много места — хомяк. Это очень милые существа, которые не требуют много времени на уход. Если вы решили завести хомячка, то необходимо знать некоторые нюансы. Продолжительность жизни хомячка 1-2 …
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